Более тысячи человек пострадали в результате беспорядков в Казахстане

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане в результате массовых беспорядков пострадали более тысячи человек, заявили в Минздраве страны, сообщает газета "Известия".

"Более тысячи человек в разных регионах Казахстана пострадали в результате массовых беспорядков, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации", - заявили в ведомстве.

Кроме того, от действий преступников пострадали более 10 медицинских работников. Об этом рассказали в выпуске новостей на государственном телеканале Казахстана "Хабар 24".

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алматы и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.-0-