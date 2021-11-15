Большой театр в Москве проверяют после сообщения о минировании

Фото из архива ТАСС
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты проверяют здание Большого театра в Москве после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Поступило сообщение от неизвестного о том, что здание Большого театра по адресу: Театральная площадь, 1 заминировано. Данная информация проверяется, на место направлены специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи", - сказал собеседник агентства.
Сегодня днем поступило сообщение от неизвестного о том, что в Останкинской телебашне якобы заложено взрывное устройство. В целях безопасности были эвакуированы порядка 150 человек. В ходе проверки установлено, что информация о минировании была ложной.-0-