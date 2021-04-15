Бразильский штамм COVID-19 мутирует, становясь устойчивым к антителам

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильский штамм коронавируса P1 мутирует, становясь устойчивым к антителам и противокоронавирусным вакцинам, сообщает Reuters со ссылкой на Институт общественного здравоохранения Fiocruz в Бразилии.

Исследователи из Fiocruz обнаружили мутацию в варианте COVID-19, циркулирующем в Бразилии, в области шипа, который вирус использует для проникновения и заражения клеток здорового человека. Эти изменения, по словам ученых, могут сделать его более устойчивым к вакцинам. "Мы считаем, что это еще один механизм бегства, создаваемый вирусом для уклонения от ответа антител", - сказал Фелипе Навека, один из авторов исследования.

По его словам, подобные изменения наблюдались в мутации южноафриканского варианта коронавируса, который оказался еще более агрессивным относительно бразильского штамма. "Это вызывает особую тревогу, потому что вирус продолжает ускоряться в своей эволюции", - добавил Фелипе Навека.

Исследования показали, что вариант P1 в 2,5 раза более заразен, чем COVID-19, и более устойчив к антителам.

Считается, что именно бразильский вариант коронавирусной инфекции, который быстро стал доминирующим в стране, вызвал массовую вторую волну и привел к смерти 350 тыс. человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии на 14 апреля 13 673 507 случаев заражения COVID-19, умерли 361 884 человек.-0-