Британские депутаты приняли ко второму чтению законопроект об отсрочке Brexit

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата общин британского парламента высказалась за переход ко второму чтению законопроекта, обязывающего правительство отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца, сообщает ТАСС.
Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося сегодня в нижней палате законодательного органа: за высказались 329 народных избранников, против - 300.
В дальнейшем, если документ будет принят в нижней палате британского парламента, он поступит на рассмотрение Палаты лордов.-0-