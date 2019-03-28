Британские депутаты согласились на предложение ЕС о переносе сроков Brexit

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата общин британского парламента дала согласие на условия Евросоюза о переносе сроков Brexit. 27 марта вечером прошло голосование - 441 депутат поддержал документ, который позволяет внести необходимые изменения в национальное законодательство, против выступили 105 парламентариев, сообщает ТАСС.

Несмотря на проведенные дебаты и протесты некоторых законодателей, голосование, результаты которого были объявлены в прямом эфире на парламентском телеканале, носило формальный характер и было призвано обеспечить отсутствие разночтений между британскими законами и международными нормами, в соответствии с которыми согласия главы британского правительства и остальных лидеров стран ЕС было достаточно для того, чтобы перенести сроки Brexit.

Палата общин уже дважды -15 января и 12 марта - отвергала проект сделки с ЕС, 21 марта 27 глав государств и правительств Евросоюза приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.

Шансы на то, что соглашение будет принято, возросли после того, как 27 марта вечером премьер-министр Тереза Мэй объявила, что готова покинуть свой пост досрочно, если ее однопартийцы, отказывавшиеся поддерживать ее сделку с ЕС, изменят свою позицию и выступят на стороне правительства. Ранее спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству инициировать его в третий раз, пока в соглашение не будут внесены существенные изменения.-0-