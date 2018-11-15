Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку, заявив, что совесть не позволяет ему поддержать принятый проект соглашения между Великобританией и Евросоюзом. Об этом сообщает ВВС.

"Прежде всего, я считаю, что условия предлагаемой сделки не соответствуют тем обещаниями, которые мы дали стране во время последних выборов", - сказал Рааб премьер-министру.

В заявлении об отставке он также отметил, что предложенные для Северной Ирландии условия "представляют собой реальную угрозу целостности Соединенного Королевства".

Ранее 15 ноября Шайлеш Вара, занимавший пост государственного секретаря британского министерства по делам Северной Ирландии, также подал в отставку, заявив, что не может поддержать проект госпожи Мэй. По его словам, подобное соглашение "удерживает Великобританию на полпути без возможности назвать день, когда мы, наконец, станем суверенной страной".

Накануне вечером состоялось пятичасовое заседание британского кабинета министров, по итогам которого был одобрен проект сделки об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. Премьер-министру Терезе Мэй удалось убедить правительство в том, что предложенные условия являются лучшими из возможных. Однако несколько министров высказались против данного проекта.

Великобритания и ЕС вплотную приблизились к сделке по Brexit В Еврокомиссии признали, что Брюссель и Лондон завершили первый этап переговоров и готовы к проведению экстренного саммита и переходу ко второму этапу договоренностей.

Министр по вопросам Brexit Доминик Рааб входит в число политиков, недовольных принятым соглашением. Как и его предшественник на этом посту Дэвид Дэвис, Доминик Рааб выразил несогласие с планом Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС. Сторонники полномасштабного Brexit утверждают, что премьер-министр пошла на слишком большие уступки Евросоюзу. Существует вероятность, что ей может грозить вотум недоверия.

Эксперты полагают, что уход Доминика Рааба может спровоцировать "эффект домино": вслед за ним кабинет министров могут покинуть и другие члены.-0-