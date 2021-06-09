Британский регулятор начал расследование в отношении British Airways и Ryanair

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании начало расследование в отношении авиакомпаний British Airways и Ryanair на предмет возможного нарушения законов о защите прав потребителей. Об этом говорится в опубликованном заявлении британского регулятора, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в декабре 2020 года CMA начало расследование в секторе авиаперевозок после сообщений, что потребителям отказывали в возврате денег за рейсы.

"Во время карантина в Великобритании British Airways и Ryanair отказывались возвращать деньги людям, которые не могли лететь, при этом British Airways предлагала ваучеры или перебронирование, а Ryanair предоставляла возможность перебронирования", - отмечается в сообщении.

"CMA обеспокоено тем, что, не предложив людям вернуть деньги, обе компании нарушили законодательство в области прав потребителей и несправедливо оставили людей без средств к существованию. Сейчас CMA пытается решить эти проблемы с компаниями", - указал регулятор, добавив, что от перевозчиков могут потребовать возврат денег или другие компенсации для пострадавших клиентов.-0-