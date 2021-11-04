Букеровскую премию-2021 получил писатель из ЮАР Дэймон Гэлгут

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Букеровская премия по литературе 2021 года присуждена писателю из ЮАР Дэймону Гэлгуту за роман-сагу "Обещание" о взаимоотношениях белой семьи фермеров и их чернокожей служанки во времена апартеида и после его отмены, сообщает ВВС.

"Я очень, по-настоящему, смиренно благодарен", - сказал Дэймон Гэлгут на торжественной церемонии в Лондоне.

Писатель и драматург Дэймон Гэлгут, которому через неделю с небольшим исполнится 58 лет, попал в шорт-лист номинантов Букеровской премии уже в третий раз. Первые два были в 2003 и 2010 годах.

В 2021 году в шорт-лист премии также вошли Ричард Пауэрс ("Замешательство"), Мэгги Шипстед ("Большой круг"), Патриша Локвуд ("Все об этом молчат"), Анук Арудпрагазам ("Дорога на север") и Надифа Мохамед ("Авантюристы").

Букеровская премия - одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Призовой фонд премии составляет 50 тыс. фунтов стерлингов ($68,2 тыс.).-0-