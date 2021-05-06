Бундестаг ФРГ одобрил послабления для привитых от COVID-19 и выздоровевших

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бундестаг ФРГ одобрил распоряжение правительства страны о послаблениях для привитых от коронавируса и выздоровевших, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Для данных категорий лиц планируется отменить действие комендантского часа, ограничения на социальные контакты и обязательные тесты при посещении магазинов.

Теперь документ должен быть одобрен Бундесратом (представительством федеральных земель), после чего 9 мая новые правила смогут вступить в силу.

В конце апреля в Германии были приняты поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней, подразумевающие единые для всей страны правила по ужесточению мер борьбы с коронавирусом ("аварийный тормоз"). Для округов и городов с высоким уровнем инфицирования предусмотрены ночной комендантский час, закрытие школ и более строгие ограничения для работы магазинов.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Германии - 3 484 755. Число летальных исходов составило 84 142.-0-