Бывший служащий Елизаветы II признался в кражах из Букингемского дворца

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший служащий королевы Елизаветы II признался в кражах из Букингемского дворца на сумму $135 тыс. Об этом сообщает газета Daily Mail. 37-летний Адамо Канто признался в суде, что похищал из королевской резиденции ценности и продавал их на интернет-аукционах. На торговой площадке еBay он продал орден Бани, который от Елизаветы II получил нынешний королевский домоправитель вице-адмирал Энтони Джонстоун-Берт. Украденный альбом со снимками, сделанными в ходе банкета, который королева устроила по случаю визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, Адамо Канто продал за $2 тыс. В общей сложности из королевского дворца им было украдено около 77 предметов на сумму $135 тыс. Часть проданных предметов удалось вернуть, однако некоторые ценности могут быть утеряны навсегда. Канто проработал в королевской резиденции пять лет. Он признался, что начал красть вещи после начала весеннего карантина. В это время к его обязанностям прибавилась уборка дворцовых помещений. Также он воровал из личных шкафчиков вещи своих коллег. Вестминстерский магистратский суд вынесет решение по делу Адамо Канто в ближайшее время.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!