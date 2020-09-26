Cемь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Таиланде

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек погибли и около 40 пострадали в ДТП в Таиланде, сообщает газета "Таи рат".

Авария произошла на перекрестке в таиландской северо-восточной провинции Накхонратчасима. Двухэтажный автобус с волонтерами врезался в грузовик с маниокой.

По информации одного из пассажиров автобуса, перед инцидентом водитель ехал на большой скорости. Мужчина за рулем был уставшим, но не захотел остановиться и отдохнуть. По одной из версий, он мог уснуть за рулем, после чего и произошло столкновение с грузовиком.

Пострадавшим оказывают помощь в ближайших больницах.-0-