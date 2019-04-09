Cемь человек погибли в Рио-де-Жанейро в результате ливней

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв ливней в Рио-де-Жанейро увеличилось до семи человек. Еще трое числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал Globo .

По его информации, спасатели нашли еще три тела в такси под образовавшимися после схода оползня завалами. Один горожанин погиб от удара молнии. Ранее сообщалось о трех жертвах стихии.

Ливни обрушились на город накануне вечером, парализовав дорожное движение. Люди перемещались по улицам по колено в воде. Из-за риска схода оползней перекрыто несколько дорог в центр. В некоторых районах количество осадков за последние сутки в несколько раз превысило месячную норму. По информации городской администрации, сирены оповещения об опасности сработали в 21 районе.

Решением властей 9 апреля отменены занятия в школах, жителей просят без необходимости не выходить на улицу, перенесено время проведения футбольного матча первенства штата. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие часы городские службы приведены в состояние повышенной готовности, продолжает действовать максимальный уровень опасности.-0-