Чехия временно отменила запрет для авиакомпаний РФ на выполнение рейсов

2 июля, Прага /БЕЛТА - ТАСС/. Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам. Об этом говорится в распространенном заявлении чешского Министерства транспорта.
"Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены, - подчеркивается в документе. - Чехия и Россия хотят договориться. Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран".
Разрешение на полеты российских авиакомпаний носит пока временный характер, проинформировали в чешском Минтрансе. "Минтранс РФ ранним утром 2 июля выдал разрешение на полеты самолетов авиакомпании Czech Airlines над российской территорией. Сразу же после этого Минтранс Чехии приступил к ответным действиям по отношению к российским авиаперевозчикам. Полеты их самолетов, таким образом, будут разрешены до 7 июля 2019 года", - говорится в документе.
Как сообщалось ранее, несколько российских авиакомпаний 2 июля заявили об отмене рейсов в Чехию из-за аннулирования чешскими авиационными властями разрешения на выполнение полетов.-0-
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