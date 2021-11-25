Чехия вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии с 26 ноября введет в республике на 30 дней режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Сообщение газеты Mlada fronta DNES цитирует ТАСС.
Согласно словам и.о. премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, решение ввести ЧС в полночь с четверга на пятницу принято из-за усиливающейся эпидемии COVID-19.
Согласно чешскому законодательству правительство обязано немедленно проинформировать Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики о решении ввести режим ЧС. Нижняя палата должна его поддержать или отвергнуть. Во втором случае оно утрачивает силу.
Чешские власти в прошлом году дважды вводили в республике режим ЧС - весной и осенью. Он был окончательно отменен 11 апреля 2021 года.-0-