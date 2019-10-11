Чемпион мира по боксу Эррол Спенс выжил в страшном ДТП

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий чемпион мира в полусреднем весе американский боксер-профессионал Эррол Спенс попал в больницу после страшной автомобильной аварии, передает телеканал "МИР 24" .

Спортивный автомобиль Эррола перевернулся на огромной скорости. Во время аварии боксера выбросило из машины. Сейчас чемпион мира находится в сознании. Его состояние оценивается как стабильное.

За свою профессиональную карьеру 29-летний Спенс провел 26 боев и из всех вышел победителем.

Во время аварии Спенсу удалось избежать переломов. Медики рассчитывают, что через некоторое время боксер полностью восстановится и вернется в большой спорт.-0-