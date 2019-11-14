Чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна застрелили в Москве

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе Москвы застрелен трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

40-летнего Боляна убили вечером 13 ноября, когда он вышел на встречу из своего дома на Нахимовском проспекте. По дороге к личному автомобилю неизвестный произвел в него несколько выстрелов, в том числе в голову, и скрылся. От полученных ранений спортсмен скончался на месте.

Следственными органами ГСУ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 (убийство) и ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления.

Ашот Болян трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, был 17-кратным чемпионом в других международных турнирах. Спортсмен также возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций.-0-