Чешские авиалинии планируют уволить всех сотрудников

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешские авиалинии собираются уволить всех своих 430 сотрудников в связи с финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса, сообщает издание Novinky.

Заявление о массовом сокращении сотрудников подтвердила председатель профсоюза авиационных экипажей Тереза Леффельман. По ее словам, сотрудники пока не знают, как авиакомпания будет функционировать в ближайшие недели.

Авиакомпания сильно пострадала от последствий эпидемии коронавируса. В прошлом году был зафиксирован убыток в размере около 1,5 млрд крон (около 58 млн евро).

Пока в авиакомпании действует защитный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым ее кредиторами, но его срок истекает в конце февраля.

В начале февраля компания обратилась к государству за помощью в размере 1,1 млрд чешских крон (около 42,5 млн евро). Однако глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что государство не планирует оказывать финансовую помощь.

Сообщается, что финансовые потери могут также затронуть клиентов авиакомпании, которые купили билеты на миллиард крон и еще не использовали их.-0-