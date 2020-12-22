Четверо туристов погибли и трое пропали в Мексике

22 декабря, Минск /Корр БЕЛТА /. Туристическую группу унесло течением горной реки в районе Коста-де-Оро в штате Веракрус на востоке Мексики. Погибли четыре человека, трое пропали без вести, сообщила 21 декабря газета Milenio со ссылкой на спасательную службу региона.

За медицинской помощью обратились пятеро туристов, их жизни вне опасности. Все члены группы были гражданами Мексики.

По предварительной информации, к трагедии привел резкий подъем уровня воды в реке, вызванный ливнями. К поиску пропавших без вести привлечены несколько бригад спасателей.-0-