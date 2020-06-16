Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне в Новосибирской области РФ

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо военнослужащих в Новосибирской области РФ получили травмы при взрыве артиллерийского заряда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

"По предварительным данным, 15 июня вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей", - рассказали в пресс-службе.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.-0-