Четверых британцев осудили за присвоение клада стоимостью 3 млн фунтов стерлингов

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре года назад двое археологов-любителей нашли в поле в графстве Херефордшир 300 монет англо-саксонского периода, сообщает BBC . Они продали клад перекупщикам. Стоимость монет, датируемых примерно IX веком нашей эры, оценивалась в 3 млн фунтов стерлингов.

22 ноября кладоискатели, а также перекупщики на отдельном заседании суда по приговору получили наказания - от 10 до 5 лет тюрьмы.

Частично властям удалось найти украденное - несколько украшений, среди которых золотое кольцо IX века, браслет в форме головы дракона и хрустальная подвеска, 31 монета, которые оцениваются в 10-50 тыс. фунтов, и слиток серебра. Но большая часть клада считается утраченной.-0-