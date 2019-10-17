Четыре человека погибли из-за землетрясения на Филиппинах

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах от землетрясения погибли 4 человека, десятки получили ранения, сообщает телеканал Channel News Asia .

Среди погибших трое детей. Сообщений о пострадавших в крупных городах Минданао пока не поступало, однако местные власти предполагают, что число жертв может увеличиться.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 6,5 произошло на острове Минданао на юге Филиппин. Эпицентр находился в 62 км к юго-западу от города Давао, где проживают около 1,21 млн человек. Очаг залегал на глубине 20 км.-0-