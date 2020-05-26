Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке, сообщили ТАСС в правительстве округа.

"Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки", - сказал собеседник агентства.

По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло во время испытаний после ремонта. После посадки вертолет загорелся, четверо погибших - военнослужащие, уточнил он ТАСС.

ЧП произошло в аэропорту федерального значения им. Рытхэу.-0-