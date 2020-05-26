Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке

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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке, сообщили ТАСС в правительстве округа.
"Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки", - сказал собеседник агентства.
По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло во время испытаний после ремонта. После посадки вертолет загорелся, четверо погибших - военнослужащие, уточнил он ТАСС.
ЧП произошло в аэропорту федерального значения им. Рытхэу.-0-