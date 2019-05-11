Четыре человека погибли в результате взрыва в столице Колумбии

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее четырех человек стали жертвами взрыва, который произошел в столице Колумбии Боготе. Об этом сообщила газета El Tiempo .

По ее информации, инцидент произошел днем 10 мая в одном из домов в западной части города. Четыре человека погибли на месте, еще 10 получили травмы и были доставлены в больницы. В результате взрыва повреждены автомобили, проезжавшие мимо здания.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.-0-