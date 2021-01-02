Четыре человека погибли в Сомали в результате атаки террориста-смертника

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека, в том числе двое граждан Турции, погибли 2 января в Сомали при подрыве террористом-смертником бомбы на участке строящегося скоростного шоссе Могадишо - Афгойе. Об этом сообщило агентство AFP.

"Двое наших граждан погибли в результате нападения в Сомали", - цитирует агентство министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу. Министр добавил, что ранения получили еще 14 человек, включая трех турецких граждан.

Целью нападения террориста были турецкие инженеры, которые участвуют в прокладке трассы. Представители службы безопасности открыли огонь по террористу-смертнику, однако ему удалось приблизиться к группе специалистов. Проект строительства шоссе Могадишо - Афгойе финансируется совместно Турцией и Катаром.

Власти Сомали уже объявили, что за терактом стоит исламистская группировка "Аш-Шабаб". Террористические атаки на данной трассе регулярно проводят в течение последних шести месяцев боевики из "Аш-Шабаб".-0-