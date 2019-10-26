Четыре страны Европы создадут совместное командование спецоперациями при участии НАТО

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хорватия, Венгрия, Словакия и Словения договорились о создании совместного командования силами специальных операций. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте НАТО, сообщает ТАСС.

"Министры обороны Хорватии, Венгрии, Словакии и Словении подписали меморандум о взаимопонимании по созданию регионального командования специальными операциями. Под председательством Венгрии, благодаря международному командованию, страны смогут более эффективно использовать силы специального назначения", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, подписание меморандума является важным шагом по усилению сил спецопераций в регионе и расширению сотрудничества четырех стран с Североатлантическим альянсом.

Ожидается, что командование начнет действовать в январе 2021 года, а к декабрю 2024 года структура достигнет полной боеготовности.-0-