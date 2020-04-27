Четыре террориста и сотрудник сил безопасности убиты на юго-западе Пакистана

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновение между силами безопасности и террористами произошло в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, в результате чего четыре террориста, включая командира, и один сотрудник сил безопасности были убиты. Об этом сегодня сообщил агентству "Синьхуа" источник в разведывательных службах страны.

По словам анонимного источника, военизированные формирования Пограничного корпуса Пакистана совершили налет на убежище террористов в районе Панджгур, получив наводку от спецслужб.

Оказавшись в тупике, боевики открыли огонь по силам безопасности. В результате перестрелки были убиты четыре боевика. Один сотрудник Пограничного корпуса погиб, еще один получил ранения.-0-