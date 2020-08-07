Чили полностью отказалась от использования пластиковых пакетов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Чили ввели окончательный запрет на использование пластиковых пакетов в сфере торговли. Об этом заявила министр окружающей среды страны Каролина Шмидт в Twitter, сообщает газета "Литовский курьер".

Министр отметила, что постепенный отказ от пластика начался в стране еще 3 августа 2018 года. "Сегодня сделан последний шаг - запрещены пластиковые пакеты в небольших и средних магазинах" - написала Шмидт.

Ранее их использование было запрещено в супермаркетах, что, по подсчетам чиновников, позволило предотвратить продажу 5 млн пакетов за два года.

Отмечается, что магазины-нарушители будут платить штраф до 250 тыс. песо (около $330) за каждый проданный пакет.

Теперь полиэтилен можно использовать только для сохранения свежести продуктов или в гигиенических целях. У крупных компаний есть шесть месяцев на то, чтобы полностью отказаться от пакетов. Малому бизнесу на все про все дается два года.-0-