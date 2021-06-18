Число беженцев за год выросло на 4% - ООН

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число бежавших от войн и насилия людей выросло в течение 2020 года в мире на 4%, достигнув почти 82,4 млн. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает ТАСС.

"Несмотря на пандемию коронавируса, число людей, бежавших от войн, насилия, преследований и нарушений прав человека в 2020 году выросло почти до 82,4 млн", - отметили эксперты, подчеркнув, что в конце 2019 года это число составляло 79,5 млн, и общий рост за 12 месяцев составил 4%. Среди тех, кто нуждается в защите, 48 млн - это внутренне перемещенные лица. За год их стало на 2,3 млн больше прежде всего вследствие кризисов в Эфиопии, Судане, государствах Сахеля, Мозамбике, Йемене, Афганистане и Колумбии.

"За каждой цифрой стоят люди, вынужденно покинувшие свои дома", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, подчеркнув, что они заслуживают внимания, поддержки и нахождения решения. По его словам, требуется гораздо большая политическая воля для урегулирования конфликтов.

Как отмечается в докладе, среди вынужденно покинувших свои дома людей 42% приходится на несовершеннолетних, и они особенно уязвимы. По оценкам УВКБ, почти 1 млн детей родились беженцами с 2018 по 2020 годы. Эксперты обращают внимание на тот факт, что в разгар пандемии в 2020 году 160 стран закрыли свои границы, а 99 государств при этом не делали исключений в этом режиме для допуска на свою территорию иностранцев, нуждающихся в защите. В течение 2020 года в свои дома вернулись 3,2 млн внутренне перемещенных лиц и 251 тыс. беженцев. Еще 33,8 тыс. беженцев получили гражданство стран, на территории которых они ранее нашли приют.

Филиппо Гранди призвал мировых лидеров и тех, кто имеет влияние, отставить в сторону свои разногласия и положить конец эгоистическим подходам к политике. По его мнению, нужно сосредоточить усилия на предотвращении и урегулировании конфликтов и обеспечении уважения прав человека.-0-