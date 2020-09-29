Число инфицированных коронавирусом в мире за неделю увеличилось более чем на 2 млн

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заразившихся коронавирусом с 21 по 27 сентября выросло в мире более чем на 2 млн, а число смертей - на 36 тыс. Об этом сообщила 28 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило в конце недели 32,7 млн - более чем на 2 млн больше, чем неделю назад. За минувшие семь дней в ВОЗ поступили сообщения о 36 тыс. умерших, а общее число умерших по состоянию на 27 сентября превысило 990 тыс.

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация - в Северной и Южной Америке. В этом регионе с 21 по 27 сентября заразились более 766 тыс. человек, а общее число инфицированных превысило 16,2 млн.

В Европе с 21 по 27 сентября был зафиксирован 9-процентный рост смертности по сравнению с предыдущей неделей. За неделю умерли более 4,5 тыс. человек, а общее число умерших приблизилось к 235 тыс. Число заразившихся выросло более чем на 418 тыс. - до 5,67 млн.-0-