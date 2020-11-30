Число новых случаев COVID-19 в мире на прошлой неделе уменьшилось впервые с сентября

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на прошлой неделе (с 23 по 29 ноября) впервые с сентября уменьшилось. Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"На прошлой неделе в мире впервые с сентября было зарегистрировано уменьшение количества сообщений о новых случаях COVID-19 вследствие снижения числа случаев в Европе благодаря эффективности трудных и необходимых мер, принятых в последние недели", - сказал Тедрос Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ позитивно оценил эту новость, подчеркнув вместе с тем, что ее "следует интерпретировать крайне осторожно", поскольку "достижения могут быть легко утрачены". Глава ВОЗ напомнил, что в большинстве других регионов мира число заболевших и летальных исходов растет.

По словам Тедроса Гебрейесуса, "сейчас не время для самоуспокоенности", особенно с приближением праздничного сезона. Он призвал не ставить под угрозу себя, свою семью и друзей во время встреч и застолий. Гендиректор рекомендовал отмечать праздники в кругу своей семьи и избегать приглашения гостей из разных семей. Если же речь идет о компании с разными приглашенными, то, по его мнению, в таких случаях лучше собираться вне помещений.

"Избегайте торговых центров с большим числом людей, посещайте магазины в часы, когда там меньше покупателей, пользуйтесь онлайн-шоппингом, если есть возможность", - посоветовал он. Гендиректор заверил, что ВОЗ делает все необходимое для выяснения происхождения коронавируса. Он призвал не политизировать этот вопрос.

Коснувшись отмечаемого 1 декабря Всемирного дня борьбы со СПИДом, Тедрос Гебрейесус сказал: "Имеются определенные данные, что ВИЧ может повышать риск тяжелого протекания и смерти от COVID-19".-0-