Число новых заражений коронавирусом в Италии за последние сутки превысило 1 тыс.

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых заражений коронавирусом в Италии за последние сутки составило 1008 случаев. Такие данные сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения этой страны.

Сообщается, что это более низкий показатель за последнюю неделю. Однако при этом отмечается, что было сделано меньше тестов. Число госпитализированных с симптомами вызываемого коронавирусом заболевания превысило 2 тыс. человек, число пациентов в отделениях интенсивной терапии достигло почти 200 по стране.

За минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 14 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 288 761, из которых излечились 213 950 пациентов, умерли 35 624.

В 12 из 20 итальянских областей в понедельник начали работать государственные школы и детские сады, закрытые в начале марта из-за пандемии. В остальных областях школьники вернутся за парты до 24 сентября.-0-