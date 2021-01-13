Число отравившихся в Буйнакске увеличилось до 71

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число отравившихся в дагестанском городе Буйнакске увеличилось до 71, среди них 61 ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее сообщалось о 50 отравившихся детях. "За ночь обратился еще 21 человек. В настоящее время число отравившихся в Буйнакске возросло до 71 человек, 61 среди них дети", - сказал собеседник агентства.

Причины отравления устанавливаются.

Напомним, обращения с симптомами пищевого отравления в городе начали поступать в понедельник. Для оказания консультативной и организационно-методической помощи в Буйнакск была направлена бригада специалистов Минздрава, эпидемиологи и инфекционисты центра инфекционных болезней.-0-