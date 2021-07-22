Число погибших из-за беспорядков в ЮАР достигло 337

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате беспорядков и мародерства в ЮАР достигло 337 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованные Reuters данные правительства страны. Днем ранее AFP информировало о 276 жертвах беспорядков в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг. Волнения начались в Квазулу-Наталь 9 июля, когда сторонники бывшего главы государства Джейкоба Зумы, заключенного 8 июля в тюрьму, начали перекрывать основные дороги. Демонстрации переросли в крупные беспорядки. С 10 июля грабежи начались в провинции Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория. В остальных частях страны сохранялось спокойствие. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, разграблен и поврежден 161 торговый центр и магазин, 11 складов, восемь фабрик, а также 161 винный магазин. По словам главы африканского государства, на восстановление разрушенного потребуются месяцы.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!