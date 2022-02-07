Число погибших на Мадагаскаре из-за циклона "Батсираи" достигло 20

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших на Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Батсираи" увеличилось до 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

"Циклон обрушился на Мадагаскар в ночь на 6 февраля, погибли 20 человек, - говорится в отчете национальной службы по противодействию стихийным бедствиям. - Еще 55 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома". Ранее власти сообщали о 10 погибших.

Утром 7 февраля скорость ветра в эпицентре циклона ослабла до 65 км/ч. Как заявила метеорологическая служба Мадагаскара, "Батсираи" уже больше не представляет угрозы.

Согласно предварительным отчетам, крупные города Мадагаскара не пострадали. Основной удар циклона пришелся на восточные малонаселенные районы острова. Тем не менее в ряде мест повреждены электросети, сорваны крыши с нескольких сотен школ и больниц. Проливные дожди, принесенные циклоном, вызвали наводнения в центральных областях Мадагаскара, где сконцентрированы крупные фермерские хозяйства. Размер ущерба посевам определяется.

Сейчас эпицентр циклона "Батсираи" переместился в Мозамбикский пролив, который отделяет Мадагаскар от материковой Африки. При этом он движется на юг, к Антарктиде.

В январе Мадагаскар уже испытал на себе удары тропического шторма "Ана". Тогда, по данным властей, погибли 58 человек. Затем шторм продолжил свое движение, обрушившись на Мозамбик и Малави. Из-за его последствий в этих странах погибли соответственно 18 и 20 человек.-0-