Число погибших от наводнений и оползней в Индии увеличилось до 157

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших от наводнений и оползней в Индии, вызванных сильными муссонными дождями, увеличилось до 157, без вести пропали более 100 человек, сообщает SBS News.

В штате Махараштра погибли 149 человек, в том числе более 40 в результате крупного оползня, обрушившегося на деревню Талийе примерно в 250 км к юго-востоку от Мумбаи. Еще 8 человек с COVID-19 умерли в больнице после отключения питания аппаратов ИВЛ, когда пропало электричество.

Оползень в деревне Талийе - с помощью экскаваторов под завалами земли ищут уцелевших. Фото Getty Images

Ранее сообщалось о 129 погибших.

Около 230 тыс. человек были эвакуированы. Специалисты отмечают: столь мощные муссонные ливни отмечены в штате впервые за 40 лет.-0-