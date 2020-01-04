Число погибших от наводнения в Индонезии возросло до 53 человек

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 53 человек погибли и один пропал без вести из-за наводнения в столице Индонезии Джакарте. Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии.

В результате наводнения и оползней более 170 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома. Министерство здравоохранения Индонезии направило около 11 тыс. сотрудников для распространения лекарств, дезинфицирующих гигиенических наборов и продуктов питания, чтобы предотвратить вспышки гепатита А, лихорадки денге, переносимой комарами, и других заболеваний.

Как сообщалось ранее, сильные ливни в Индонезии продолжаются с 31 декабря. Наибольший урон нанесен Джакарте, а также близлежащим городам. Значительно пострадала дорожная инфраструктура, в том числе железнодорожные пути. Власти распорядились подготовить несколько самолетов, чтобы разбить дождевые облака и снизить интенсивность осадков.-0-