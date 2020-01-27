Число погибших от землетрясения в Турции возросло до 39

27 января, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Число погибших от сильного землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило агентство по ЧС и стихийным бедствиям страны.
На пресс-конференции министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил: "В ходе поисково-спасательных работ, начатых сразу после землетрясения, спасены из-под завалов 45 человек, 39 наших граждан погибли. В общей сложности в медицинские учреждения обратились более 1,6 тыс. человек. На лечении остаются 86 пострадавших, 13 из них находятся в тяжелом состоянии".
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в восточной провинции Элязыг, в районе города Сивридже. Позднее последовало около 230 афтершок. Разрушены сотни зданий. Очаг стихии, затронувшей и соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.-0-