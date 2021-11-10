Число погибших после взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне увеличилось до 130

10 ноября, Фритаун /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Число погибших от взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне возросло до 130.

Отмечается, что для идентификации жертв взрыва используются ДНК-тесты. По данным Министерства здравоохранения страны, 29 пострадавших все еще в больнице. "Нам нужно много донорской крови, чтобы спасти жизни тех, кто сильно обгорел", - заявил министр здравоохранения Сьерра-Леоне Остин Демби. По его словам, правительство сотрудничает с благотворительными и медицинскими организациями, чтобы получить как можно больше крови для переливания пострадавшим.

Как сообщалось, 5 ноября в столице Сьерра-Леоне Фритауне бензовоз с полной топливной цистерной попал в аварию. Он столкнулся с грузовиком, перевозившим гранитные плиты. Люди собрались вокруг бензовоза, пытаясь собрать выливавшееся топливо. В этот момент оно загорелось и взорвалось.-0-