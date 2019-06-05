Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до 13

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дайверы в Будапеште сегодня обнаружили тело 13-й жертвы кораблекрушения на Дунае, которое произошло 29 мая. Об этом сообщает Associated Press .

Еще 15 человек, в основном это туристы из Республики Корея, по-прежнему числятся пропавшими без вести. Ожидается, что в течение ближайших двух дней затонувший катер поднимут со дна реки с помощью плавучего крана грузоподъемностью 200 т. Для проведения поисковых операций Республика Корея направила в Венгрию специальное оборудование, в том числе подводные беспилотники.

Как сообщалось, вечером 29 мая в Будапеште у здания венгерского парламента столкнулись два прогулочных катера. На борту перевернувшегося судна "Русалка" находились 35 человек, из них 33 туриста из Республики Корея и два члена экипажа. В результате аварии все находившиеся на борту оказались в холодной воде, лишь семь человек были спасены. Как стало известно в ходе расследования, пассажиры, находившиеся на борту затонувшего катера, не были одеты в спасательные жилеты. Перевернувшееся судно затонуло в течение семи секунд.-0-