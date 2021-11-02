Число погибших при обрушении здания в Лагосе выросло до 20

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате обрушения 1 ноября строящегося 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе увеличилось до 20, под завалами, предположительно, еще остаются люди. Об этом сообщает во вторник Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы.

Губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу заявил, что отстранил от должности главу регионального агентства по регулированию строительства и приказал провести расследование. Родственники рабочих, находившихся в здании в момент обрушения, собираются у места происшествия, где продолжаются спасательные работы, чтобы узнать о судьбе своих близких.

Как ранее сообщал нигерийский новостной портал PM News, строящееся 21-этажное здание в фешенебельном районе Лагоса Икойе обрушилось в понедельник. По данным электронного издания, очевидцы утверждали, что под завалами могли оказаться не менее 50 человек.-0-