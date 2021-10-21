Число погибших при оползнях и ливнях на севере Индии превысило 50

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек погибли, еще пять пропали без вести в штате Уттаракханд на севере Индии, где более трех суток не прекращались мощные муссонные дожди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Deccan Herald.

Ливни вызвали оползни, камнепады и наводнения в этом горном регионе. Больше всего пострадал от стихийного бедствия курортный город Найнитал, расположенный в предгорьях Гималаев. В нем из-за обрушения домов погибли 28 жителей, 17 человек получили ранения.

Власти штата обратились за помощью к вооруженным силам, которые участвуют в спасательных операциях. В безопасные районы эвакуированы более 1,3 тыс. человек, налажена доставка гуманитарной помощи жителям Уттаракханда, пострадавшим от дождей и оползней.

Более 135% месячной нормы осадков выпало за последние три недели в штате Керала на юго-западе Индии. В результате наводнений и оползней в регионе погибли минимум 38 человек. Спасательные работы в штате продолжаются с субботы при поддержке индийской армии, военно-морских сил и авиации.-0-