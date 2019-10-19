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19 октября 2019, 12:09

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15 человек

Фото МЧС - ТАСС
Фото МЧС - ТАСС

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае Российской Федерации возросло до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По обновленным данным, в результате трагедии 15 человек погибли и 13 пропали без вести. В больнице находятся 14 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. Самочувствие остальных пострадавших врачами оценивается как легкое и среднее.

Ранее сообщалось о 13 погибших в результате происшествия.

В районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба сегодня прорвало дамбу. В результате аварии в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю в связи с ЧП был создан оперативный штаб. Работает телефон горячей линии. Ведомство усиливает группировку для проведения поисково-спасательной операции и ликвидации последствий прорыва дамбы.

СК возбудил уголовное дело и начал проверку обстоятельств гибели рабочих при прорыве дамбы. Устанавливается точное количество погибших и пострадавших. В ведомстве заявили, что в общежитиях могли находиться до 80 человек. -0-

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