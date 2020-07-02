Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160

Фото Myanmar Fire Services Department/Facebook
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при сходе оползня в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 162, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент пожарной охраны страны.
Обнаружены тела 162 человек. Число пострадавших увеличилось до 54, все они были доставлены в больницы.
Инцидент произошел 2 июля около 8.00 по местному времени. Горная порода сошла со скалы высотой более 300 м. Оползень был вызван затяжными сезонными дождями. По данным правоохранителей, работы велись, несмотря на предупреждение властей о проливных дождях.-0-
Число жертв оползня в Мьянме возросло до 113
По данным спасательных служб, трагедия на шахте в поселке Факант штата Качин произошла около 8.00 по местному времени. Причиной оползня стали сильные дожди.