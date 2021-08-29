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29 августа 2021, 19:08

Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 14

Фото Shutterstock
Фото Shutterstock

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 14, поиски еще двоих продолжаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Ранее поступила информация о 13 жертвах происшествия.-0-

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