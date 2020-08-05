Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Такие данные привел телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста, информирует ТАСС.

По сведениям телеканала, число пострадавших превысило 4 тыс.

Мощный взрыв прогремел вечером 4 августа в районе морского порта Бейрута. Премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявил, что взорвались более 2,7 тыс. т аммиачной селитры, хранившиеся без должных мер безопасности. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы города, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости, повреждены жилые дома и офисы. Представители ряда стран выразили готовность оказать помощь ливанским властям.

Бейрут объявлен районом бедствия. В городе на две недели введен режим чрезвычайного положения, а 5 августа объявлено днем общенационального траура по жертвам происшествия.-0-

Причиной взрыва 2700 тонн селитры в порту Бейрута стали сварочные работы При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры.

Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших из-за взрыва в Бейруте По словам заместителя официального представителя главы ООН Фархана Хака, ООН привержена оказанию поддержки Ливану в это трудное время и активно помогает устранению последствий инцидента.