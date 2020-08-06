Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших при взрыве в Бейруте возросло до 157, более 5 тыс. человек получили ранения. Об этом со ссылкой на власти Ливана сообщает телеканал Al Jazeera.

Также официальные лица заявили, что число погибших и пострадавших может значительно возрасти, поскольку десятки людей числятся пропавшими без вести. Многие из раненых в критическом состоянии.

Правительство Ливана поручило Следственному комитету в течение четырех дней определить виновных в произошедшем. Кабинет министров Ливана объявил двухнедельное чрезвычайное положение в Бейруте и поручил контролировать безопасность в городе военным.

Также 6 августа стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) предоставила финансовую помощь Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. "Еврокомиссия мобилизует более 33 млн евро на неотложные нужды, медицинскую поддержку и оборудование, а также защиту критически важной инфраструктуры Бейрута. Еврокомиссия рассмотрит вопрос о дальнейшей поддержке в зависимости от текущей оценки гуманитарных потребностей", - отмечается в заявлении ЕК по итогам телефонного разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ливанским премьер-министром Хасаном Диабом. При этом, как заявил ранее губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд, сумма ущерба, причиненного взрывом в Бейруте, может достичь $15 млрд. Министр экономики и торговли Ливана Рауль Нехме заявил: Ливан не располагает достаточными финансовыми возможностями, чтобы справиться с последствиями взрыва в Бейруте. Глава ведомства обратился за помощью к международному сообществу, отметив, что единственным решением для Ливана является сотрудничество с Международным валютным фондом.

Взрыв в порту столицы Ливана прогремел вечером 4 августа. По данным МВД страны, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. т аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.-0-