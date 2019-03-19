Число погибших в результате циклона в Мозамбике превысило 200 человек

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай", превысило 200 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на президента страны Филипе Ньюси.

"Согласно информации, предоставленной нам по прибытии на место, погибли уже более 200 человек", - заявил лидер республики в конце заседания кабинета министров, которое состоялось в частично разрушенном городе Бейра.

Ранее сообщалось о 166 жертвах.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.-0-