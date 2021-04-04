Число погибших в столкновениях в Мьянме с начала февраля достигло 564

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 564. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным в Мьянме.

"По состоянию на 4 апреля 564 человека убиты в результате переворота", - говорится в тексте сообщения. По данным ассоциации, 2 667 человек находятся под стражей, 38 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест еще 425 демонстрантов.

Международный благотворительный фонд Save the Children сообщал, что по меньшей мере 43 несовершеннолетних в Мьянме погибли в результате действий полиции и военных при разгоне антиправительственных демонстраций.-0-