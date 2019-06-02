Число пострадавших от взрыва в российском Дзержинске увеличилось до 89

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество обратившихся за медицинской помощью после взрыва на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в российском Дзержинске возросло до 89 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

В числе пострадавших 44 работника завода и 45 жителей города. Пресс-служба Минздрава РФ информирует, что на стационарном лечении состоят 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, 15 - средней степени тяжести.

Как рассказали в пресс-службе губернатора Нижегородской области, пострадавшие при взрыве получат компенсации в размере 100 тыс. рублей из областного бюджета и по 50 тыс. рублей из бюджета города.

ЧП произошло 1 июня в цехе по производству тротила. Во время технологического процесса произошло несколько взрывов и начался пожар. Власти ввели в городе режим ЧС, который также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена.

По данным Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер, возбуждено уголовное дело. -0-