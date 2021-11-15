Число пострадавших после землетрясений в Иране возросло до 70

15 ноября, Тегеран /БЕЛТА - IRNA/. Количество пострадавших в результате двух землетрясений, произошедших на юге Ирана, увеличилось до 70 человек. Об этом сообщил глава Организации по чрезвычайным происшествиям страны Джафар Миадфар.

"Число пострадавших в результате землетрясений в провинции Хормозган возросло до 70 человек, один человек погиб", - сказал Джафар Миадфар.

Ранее сообщалось, что 14 ноября на юге Ирана произошли два землетрясения магнитудой 6,0 и 6,3. Эпицентры подземных толчков находились в 43 км к северо-западу от города Бендер-Аббасс населением 352 тыс. человек.-0-